Семь лет колонии получил водитель, который в состоянии наркотического опьянения сбил троих детей

46-летний житель Мамонтовского района получил семь лет колонии — обвиняемый в состоянии наркотического опьянения сбил троих детей, одна девочка скончалась.

Как сообщает СК региона, трагедия случилась 22 августа 2021 года в селе Вылково Тюменцевского района.

Водитель на автомобиле Toyota Caldina не справился с управлением и допустил наезд на детей, которые ехали вдоль обочины дороги на велосипедах.

Пострадали две девочки 8 и 11-лет, третья 8-летняя девочка скончалась в машине скорой медицинской помощи.

Экспертиза показала, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в Барнауле задержали пьяного водителя КАМАЗа.