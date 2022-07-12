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Происшествия

В Алтайском крае задержали пьяного водителя КамАЗа

В Панкрушихинском районе сотрудники ДПС задержали пьяного водителя. Он пытался скрыться и создавал аварийные ситуации на дороге. Об этом 11 июля сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

КамАЗ-65207.
КамАЗ-65207.
avto.pro

Экипаж дорожно-патрульной службы получил сообщение о том, что водитель в нетрезвом состоянии сел за руль КамАЗа. Полицейские выехали на дорогу и вскоре заметили правонарушителя.

Вместо того, чтобы остановиться, водитель выезжал на встречную полосу, пытался создать помехи для сотрудников ДПС.

В итоге, устав от автомобильной погони, он заехал в лес, вылез из КамАЗа и побежал в заросли.

Вскоре его задержали.

На водителя составили три административных протокола: о невыполнении требований сотрудников полиции, о побеге с места ДТП и о несоблюдении требований страхования.

Ранее ГАИ сообщила о большом числе пьяных водителей в Алтайском крае.

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