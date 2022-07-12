В Алтайском крае задержали пьяного водителя КамАЗа

Экипаж дорожно-патрульной службы получил сообщение о том, что водитель в нетрезвом состоянии сел за руль КамАЗа. Полицейские выехали на дорогу и вскоре заметили правонарушителя.
Вместо того, чтобы остановиться, водитель выезжал на встречную полосу, пытался создать помехи для сотрудников ДПС.
В итоге, устав от автомобильной погони, он заехал в лес, вылез из КамАЗа и побежал в заросли.
Вскоре его задержали.
На водителя составили три административных протокола: о невыполнении требований сотрудников полиции, о побеге с места ДТП и о несоблюдении требований страхования.
Ранее ГАИ сообщила о большом числе пьяных водителей в Алтайском крае.