13 июля
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Происшествия

Семь лет колонии получил водитель, сбивший трех детей в состоянии наркотического опьянения

46-летний житель Мамонтовского района получил семь лет колонии — обвиняемый в состоянии наркотического опьянения сбил троих детей, одна девочка скончалась.

В суде.
В суде.
altapress.ru

Как сообщает СК региона, трагедия случилась 22 августа 2021 года в селе Вылково Тюменцевского района.

Водитель на автомобиле Toyota Caldina не справился с управлением и допустил наезд на детей, которые ехали вдоль обочины дороги на велосипедах.

Пострадали две девочки 8 и 11-лет, третья 8-летняя девочка скончалась в машине скорой медицинской помощи.

Экспертиза показала, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в Барнауле задержали пьяного водителя КАМАЗа.

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