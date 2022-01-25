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Происшествия

Семь медиков оштрафовали по делу о смерти пациентки в Краснодаре

Суд в Краснодаре вынес приговор семи медицинским работникам по делу о смерти 82-летней женщины, которую лечили в местной клинике, пишет «РГ».

Медицина. Здоровье. Операция.
Медицина. Здоровье. Операция.
СС0

Уголовное дело об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, рассматривали в отношении заместителя главного врача, заведующего отделением травматологии, врача-травматолога, троих хирургов и медицинской сестры клинической больницы РЖД на станции Краснодар.

В июле 2016 года пациентка поступила на лечение с переломом шейки бедра. Во время подготовки ее к операции медсестра сделала неудачную манипуляцию, развился перитонита, который привел к смерти женщины.

Обвинение настаивало на том, что медперсонал знал об ухудшении состояния больной, но не принял необходимых мер для постановки диагноза и лечения.

Сторона защиты говорила, что за время пребывания в клинике пациентке сделали не менее 32 различных исследований, в том числе кардиологических и травматологических.

По словам подсудимых, установить причину ухудшения состояния здоровья пациентки не удалось.

В итоге они свою вину не признали, объясняя ошибку возрастом пациентки и атипичным течением заболевания.

Медиков признали виновными. Заместителя главного врача, заведующего отделением травматологии, хирургов и медсестру оштрафовали на 150 тыс. рублей каждого. Врача-травматолога и третьего хирурга на 200 тыс. рублей каждого.

Ранее altapress.ru спросил у юриста, как получить компенсацию за врачебную ошибку.

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