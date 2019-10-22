Как «вытрясти» компенсации, если вас едва не погубили медики. Советы барнаульского юриста

Барнаульский юрист, руководитель Сибирского центра медиации и права Сергей Беззубенко рассказал altapress.ru, как получить компенсацию за врачебную ошибку, что делать, если медицинскую карту удерживают намеренно, и как защитить ребенка от навязчивой вакцинации.

Ситуация № 1. Компенсация за врачебную ошибку и отказ в выдаче медицинской карты

Жительница Барнаула Алена Попова пережила горе — ее 27-летний муж скончался от лейкоза в реанимации городской больницы. Буквально за два дня до смерти Антона Алена хотела забрать его медицинскую карту из клиники, в которой ему поставили неверный диагноз. Но получила отказ, а позже карта и вовсе «потерялась».

Алена Попова,

жительница Барнаула:

В июле, когда он приехал из командировки, мы ходили на обследование в два медицинских центра. Врачей не смутила его анемия, постоянная физическая усталость и резкая потеря веса. Прописали железо и отправили домой. А в сентябре Антон умер в реанимации. Сгорел буквально за неделю. До онколога мы так и не дошли.

Комментарий юриста

Юрист Сергей Беззубенко рассказал, что больница не имеет права передавать медицинскую карту без согласия пациента. Но есть исключение — когда она необходима для проведения обследования и лечения, а больной «в результате своего состояния не может выразить волю».

Сергей Беззубенко,

адвокат , руководитель Сибирского центра медиации и права:

Если медицинскую карту удерживают, чтобы скрыть врачебную ошибку, надо немедленно обращаться с заявлением в правоохранительные органы. Если в рамках уголовного дела этот факт подтвердится, тогда, используя доказательную базу, можно обратиться в суд за компенсацией морального или материального вреда.

Врачи. Медицина. Операция. СС0

Юрист отметил, что средний размер взыскиваемых компенсаций постепенно растет. Сегодня врачебная ошибка оценивается в 300−400 тыс. рублей, а в случае смерти пациента — в 1 млн рублей.

Сергей Беззубенко,

адвокат , руководитель Сибирского центра медиации и права:

В случае смерти одного из родственников материальные расходы на лечение, реабилитацию и погребение могут быть взысканы с виновных в полном объеме. Но чужой моральный вред компенсировать нельзя, поэтому неважно, какие нравственные и душевные страдания испытывал умерший. Размер компенсации будет определяться только исходя из тех нравственных и физических страданий, которые переживали родные покойного.

Цифра По словам Беззубенко, самая большая компенсация за врачебную ошибку — 15 млн рублей — была выплачена в Санкт-Петербурге. В Новосибирской области — 3 млн рублей, а в Алтайском крае — 2,2 млн рублей.

Ситуация № 2. Разглашение врачебной тайны

Жительница Заринска Татьяна Вишнева работала медсестрой в местной поликлинике. Однажды ее избил муж. Девушку положили в больницу с сотрясением мозга, гематомой на затылке. На следующее утро ей позвонили «коллеги». Посмеиваясь, они пытались узнать подробности семейного скандала.

Женщина , травмы , насилие. СС0

Татьяна Вишнева,

жительница Заринска:

Врачи и медсестры из «травмы» обсуждали эту ситуацию даже при мне. Не стесняясь совершенно. Это быстро разнеслось по знакомым, за несколько дней мне позвонили буквально все.

Комментарий юриста

Сергей Беззубенко утверждает, что Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предусмотрены случаи, когда сведения о больных могут распространяться без их согласия.

К примеру, при инфекционных заболеваниях или угрозе массового отравления. Кроме того, медицинские учреждения имеют право информировать правоохранительные органы о поступлении пациента в больницу, если вред его здоровью нанесен в результате противоправных действий.

Сергей Беззубенко,

адвокат , руководитель Сибирского центра медиации и права:

Если разглашение все-таки было незаконным, врача или медперсонал можно привлечь к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. Но доказать разглашение врачебной тайны очень сложно. Для этого нужны показания свидетелей, письменные доказательства, аудио- или видеозаписи. Потребовать за разглашение можно сколько угодно, но окончательный размер компенсации за физические и нравственные страдания определяет суд.

Цифра Размер компенсации редко превышает несколько десятков тысяч рублей. Пример из практики Беззубенко: разглашение диагноза одного из работников правоохранительных органов послужило причиной его увольнения. Компенсация морального вреда с врача скорой помощи — 25 тыс. рублей.

Укол. Прививка. СС0

Ситуация № 3. Принудительная вакцинация

Жительница Барнаула Анастасия Панова была в ярости, когда дочке поставили в школе прививку от гриппа. Девушка ясно аргументировала свой отказ, но ребенка все равно «укололи».

Анастасия Панова,

жительница Барнаула:

Я считаю, что вообще не обязана объяснять свой выбор перед другими. Да, я не прививаю ребенка. Это мое решение, они просто не имеют права решать за меня.

Комментарий юриста

Юрист подчеркивает, что вакцинация — это медицинское вмешательство. В случае если в карте есть письменный отказ от прививки для ребенка, оно недопустимо.

Сергей Беззубенко,

адвокат , руководитель Сибирского центра медиации и права:

Ответственность медицинского работника зависит как от действий родителей ребенка (жалоба главврачу, заявление в правоохранительные органы или в суд), так и от негативных последствий вакцинации.

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