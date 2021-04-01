Семь раз судимый сибиряк во время ссоры толкнул подругу под поезд

В Кемеровской области возбудили уголовное дело на 29-летнего мужчину, толкнувшего подругу под проходящий рядом поезд, сообщает « Сибдепо ».

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске. В полицию поступило сообщение из медучреждения, куда пришла 33-летняя женщина с переломом руки.

Полицейские выяснили, что ссора произошла между железнодорожных путей в непосредственной близости от проходящего поезда.

Мужчина, имеющий семь судимостей за кражи, толкнул свою подругу — она ударилась рукой о вагон состава.

«Это были последние вагоны состава, поезд уже шел медленно, возможно, благодаря этому женщина и выжила, хотя все шансы оказаться под колесами у нее были», — рассказали в кузбасском линейном управлении МВД.

В ведомстве отметили, что намерения столкнуть именно под поезд у мужчины не было. Поэтому возбудили дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».