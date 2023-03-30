30 марта
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Происшествия

Семеро бийчан остались без жилья из-за микрозаймов

Директор бийской фирмы с 2014 по 2020 год предоставлял населению микрозаймы и обманом лишал их имущества — квартир и машин, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

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Фирма предоставляла займы под залог недвижимости и автомобилей. Однако директор компании вместо этого обманом заключал договор дарения либо оформлял нотариальную доверенность на право продажи имущества.

Потерпевшие были уверены, что квартиры вернутся к ним после погашения долга. Однако этого не происходило. В итоге семеро бийчан остались без жилья, а подсудимый завладел имуществом на общую сумму более семи млн рублей.

Еще двое граждан под влиянием обмана подписали дополнительные кредитные договоры, но по факту не получили никаких денег. Зато остались должны директору фирмы более двух млн рублей.

Подсудимый признал вину частично. Он отметил, что не помнит многих обстоятельств по большинству займов — прошло немало времени.

Суд назначил наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что мошенники каждую неделю похищают 40−50 млн рублей у сибиряков.

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