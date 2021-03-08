Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 марта 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Семеро молодых людей погибли в ДТП. Переполненная легковушка влетела в фуру

В Самарской области в ДТП с фурой и легковушкой рано утром 8 марта погибли семь человек, сообщает ТАСС.

ДТП. Самарская область.
ДТП. Самарская область.
epp.genproc.gov.ru/web/proc_63.

ДТП произошло на трассе Волжский — Курумоч. Водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Isuzu.

«Примерно в 06:00 произошло столкновение грузового автомобиля и легкового автомобиля. Погибли 7 человек. Ход доследственной проверки взят на контроль», — сообщает региональная прокуратура.

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на свои источники, в переполненной легковушке находились семеро молодых людей — пятеро парней и две девушки. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Автомобиль превратился в груду металлолома, спасатели при помощи специнструментов извлекли погибших. По данным самарского МЧС, для устранения последствий ДТП привлекли 42 человека и 16 единиц техники.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Самарской области.

Следственным органам предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, а также разобраться, почему машина была переполнена.

Ранее в Алтайском крае пятеро человек пострадали в жесткой аварии с участием «КамАЗа».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость