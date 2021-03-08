Семеро молодых людей погибли в ДТП. Переполненная легковушка влетела в фуру

В Самарской области в ДТП с фурой и легковушкой рано утром 8 марта погибли семь человек, сообщает ТАСС .

ДТП произошло на трассе Волжский — Курумоч. Водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Isuzu.

«Примерно в 06:00 произошло столкновение грузового автомобиля и легкового автомобиля. Погибли 7 человек. Ход доследственной проверки взят на контроль», — сообщает региональная прокуратура.

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на свои источники, в переполненной легковушке находились семеро молодых людей — пятеро парней и две девушки. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Автомобиль превратился в груду металлолома, спасатели при помощи специнструментов извлекли погибших. По данным самарского МЧС, для устранения последствий ДТП привлекли 42 человека и 16 единиц техники.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Самарской области.

Следственным органам предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, а также разобраться, почему машина была переполнена.

Ранее в Алтайском крае пятеро человек пострадали в жесткой аварии с участием «КамАЗа».