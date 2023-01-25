25 января
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Происшествия

Семейная мясорубка. В алтайском селе супружеский конфликт закончился кровавой расправой с помощью бытовой техники

Семья Демидовых (все имена изменены — Прим. Ред.) из села в Шелаболихинском районе жила далеко не мирно. Однажды 36-летней Анне даже пришлось обратиться в полицию по поводу рукоприкладства мужа Андрея. Год спустя, в очередном скандале, жертвой стал глава семьи. Подробности дела нам рассказал старший следователь Павловского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю Владислав Полещук.

Мясорубка.
Мясорубка.
pxhere.com.

В дом к Демидовым часто приходил бывший супруг Анны Максим Жуков. Во-первых, у них общая дочь. Родной папа часто забирал ее к себе пожить.

Во-вторых, Жуков и Демидов быстро нашли общий язык: могли поболтать и выпить. Однажды женщина попросила бывшего мужа забрать ребенка себе на ночь. Жуков сразу согласился и пришел.

В какой-то момент Андрей попросил налить им с Максимом алкоголь. Анна послушалась. Демидову хватило совсем немного, и он быстро пошел спать.

Анна проводила Максима с ребенком до калитки и вернулась домой. Спустя какое-то время Андрей проснулся и решил устроить жене сцену ревности.

Женщина в наручниках.
Женщина в наручниках.
СС0

Помимо оскорблений и обвинений, дело дошло до рукоприкладства. Известно, что за год до этих событий, в 2021 году, Анна уже обращалась в полицию из-за побоев мужа.

В разгар скандала Демидов ушел в другую комнату. Через несколько минут туда зашла Анна. Она держала в руках старую, тяжелую мясорубку советского производства.

Ссора продолжилась. Позже, во время допроса, женщина смогла вспомнить лишь о пяти ударах, которые нанесла своему мужу. Однако правоохранителям удалось установить, что их было не менее 11. Все в голову. Андрей Демидов скончался на месте.

Следственный комитет. Уголовный кодекс.
Следственный комитет. Уголовный кодекс.
Анна Зайкова

Других подозреваемых, кроме Анны, у следователей не было. Она признала вину лишь частично, ссылаясь на то, что не собиралась убивать супруга.

Однако следователь говорит, что самообороной ее действия считаться не могли. Экспертиза также показала, что в момент расправы Демидова понимала, что делает.

Она обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело передано в суд.

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