Семейная мясорубка. В алтайском селе супружеский конфликт закончился кровавой расправой с помощью бытовой техники

В дом к Демидовым часто приходил бывший супруг Анны Максим Жуков. Во-первых, у них общая дочь. Родной папа часто забирал ее к себе пожить.
Во-вторых, Жуков и Демидов быстро нашли общий язык: могли поболтать и выпить. Однажды женщина попросила бывшего мужа забрать ребенка себе на ночь. Жуков сразу согласился и пришел.
В какой-то момент Андрей попросил налить им с Максимом алкоголь. Анна послушалась. Демидову хватило совсем немного, и он быстро пошел спать.
Анна проводила Максима с ребенком до калитки и вернулась домой. Спустя какое-то время Андрей проснулся и решил устроить жене сцену ревности.
Помимо оскорблений и обвинений, дело дошло до рукоприкладства. Известно, что за год до этих событий, в 2021 году, Анна уже обращалась в полицию из-за побоев мужа.
В разгар скандала Демидов ушел в другую комнату. Через несколько минут туда зашла Анна. Она держала в руках старую, тяжелую мясорубку советского производства.
Ссора продолжилась. Позже, во время допроса, женщина смогла вспомнить лишь о пяти ударах, которые нанесла своему мужу. Однако правоохранителям удалось установить, что их было не менее 11. Все в голову. Андрей Демидов скончался на месте.
Других подозреваемых, кроме Анны, у следователей не было. Она признала вину лишь частично, ссылаясь на то, что не собиралась убивать супруга.
Однако следователь говорит, что самообороной ее действия считаться не могли. Экспертиза также показала, что в момент расправы Демидова понимала, что делает.
Она обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело передано в суд.
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