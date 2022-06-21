Семилетний ребенок прострелил младшему брату грудь

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки, сообщили в региональном Следственном комитете России (СКР).
Версия следствия
Семилетний ребенок достал из шкафа сигнальный шумовой револьвер и случайно выстрелил в грудь брату. С места происшествия изъят сигнальный шумовой револьвер, который с постановлением следователя представлен экспертам: поставлен вопрос о возможном изменении конструкции, что уголовно-наказуемо.
Версия отца
Первоначальная версия отца детей, по мнению следователей, несостоятельна. Мужчина заявил, что сын получил травму по собственной неосторожности, якобы кинув в печь некий взрывоопасный предмет.
Ранее девятилетний мальчик выстрелил в сверстника из-за карамелек.