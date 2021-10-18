18 октября
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Происшествия

Семилетняя девочка выпила суррогатный алкоголь на улице и попала в больницу

Семилетняя девочка в городе Гае в Оренбургской области отравилась суррогатным алкоголем и попала в больницу.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

По информации следователей, девочка пила спиртное на улице.

«17 октября в 08.00 в приемный покой детской городской больницы города Новотроицка с диагнозом „отравление суррогатным алкоголем“ доставлена и госпитализирована 7-летняя жительница Гайского городского округа», — говорится на сайте СКР по региону.

Девочка вечером была в компании сверстников, с которыми выпила алкоголь. Вернувшись домой ее состояние ухудшилось, пишет Газета.Ru. Ее госпитализировали.

После оказания необходимой помощи ребенка выписали домой.

Ранее сообщалось, что 34 человека погибли от суррогатной водки в Оренбуржье. Задержаны 15 человек, восемь из которых отправлены под арест. Следователи завели 14 уголовных дел. При одном из обысков оперативники обнаружили документы, согласно которым партию метанолсодержащего алкоголя фигуранты привезли из Уфы.

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