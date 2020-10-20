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Происшествия

Семья Ефремова внезапно отказалась от переговоров по примирению с потерпевшими

Семья актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, отказалась от переговоров по примирению с семьей потерпевшего, заявил адвокат Александр Добровинский.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

«Мы были готовы обсуждать этот вопрос. Мне звонил на прошлой неделе адвокат Андрей Алешкин, который, по крайней мере на тот момент, был защитником Михаила Ефремова. Мы очень долго говорили, обсуждали возможность того, что можно сделать для максимального снижения наказания Ефремову. Мы готовы были сделать все, чтобы это произошло», — поделился юрист.

Переговоры продолжались до 18 октября, а потом были прекращены по инициативе семьи артиста, пишет ТАСС.

Московский городской суд 20 октября рассмотрит апелляционную жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, который получил 8 лет заключения в колонии за смертельное ДТП. Начало заседания — 11:00 московского времени.

Ожидается, что Ефремов будет доставлен в суд для участия в этом заседании, пишет News.ru.

Ранее осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов посетил храм в СИЗО и исповедовался.

ДТП

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер будучи пьяным, вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой».

Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

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