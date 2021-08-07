Семья из Бийска взяла в кредит 3 млн рублей, чтобы отдать мошенникам

57-летняя бийчанка обратилась в полицию и рассказала, что неизвестные похитили у нее и ее мужа три миллиона рублей. Выяснилось, что всю эту сумму семья специально взяла в кредит. Подробности сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным оперативников, в конце июля потерпевшей позвонил неизвестный, который сообщил, что некто от ее имени якобы пытается получить крупный кредит. Женщине сказали, что для предотвращения мошенничества она должна срочно взять заем в банке и перевести всю сумму на безопасный счет.

Напуганная женщина взяла в различных банках кредиты общей суммой 1,5 млн рублей и перевела на названные счета.

Спустя несколько дней ей вновь позвонили и рассказали, что теперь такой же кредит пытаются оформить на ее мужа. Женщина рассказала о произошедшем супругу и уговорила его взять заем еще на 1,5 млн рублей.

В итоге все 3 млн. рублей семья перевела на счета мошенников.

Сотрудники полиции еще раз напомнили гражданам о бдительности. «Не верьте незнакомцам, особенно если разговор касается денежных операций», — предупреждает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В начале августа барнаульцы не дали бабушке перевести все свои деньги мошенникам. Женщина успела отправить злоумышленникам только 10 тыс. рублей, после чего неравнодушные и внимательные посетители банка ее остановили.