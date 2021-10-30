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Происшествия

Семья из 11 человек в легковушке попала в смертельное ДТП с «КамАЗом»

На трассе «Кавказ» ВАЗ-2115 с двумя взрослыми и девятью детьми столкнулся с «КамАЗом», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ингушетии.

ДТП. Авария. Осколки.
ДТП. Авария. Осколки.
CC0

По предварительной информации, водитель отечественного авто выехал на встречку при обгоне, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗ, по дороге в больницу в машине скорой помощи скончался новорожденный ребенок.

Еще восемь детей доставили в больницу. Все они были пассажирами легковушки.


Как сообщает Mash, погибшей многодетной матери было 36 лет, отцу — 34 года, он сильно не пострадал.

Также известно, что авария произошла на 570 км трассы, где ведутся ремонтные работы.

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