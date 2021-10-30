Семья из 11 человек в легковушке попала в смертельное ДТП с «КамАЗом»

На трассе «Кавказ» ВАЗ-2115 с двумя взрослыми и девятью детьми столкнулся с «КамАЗом», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ингушетии.

По предварительной информации, водитель отечественного авто выехал на встречку при обгоне, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗ, по дороге в больницу в машине скорой помощи скончался новорожденный ребенок.

Еще восемь детей доставили в больницу. Все они были пассажирами легковушки.

Лайф публикует фото разбитого ВАЗа, в котором родители везли 9 детей: https://t.co/EGTgyzXYDQ pic.twitter.com/hjHM2tdy6y — lifenews_ru (@lifenews_ru) October 30, 2021

Как сообщает Mash, погибшей многодетной матери было 36 лет, отцу — 34 года, он сильно не пострадал.

Также известно, что авария произошла на 570 км трассы, где ведутся ремонтные работы.