Семья из Поднебесной выкопала из могилы труп дочери для «свадьбы призраков»

Китайская семья выкопала труп дочери, умершей 12 лет назад, и продала его в качестве невесты на «свадьбу призраков» за 80 тыс. юаней (890 тыс. рублей), сообщает Orient Today.

Традиция

Китайская традиция женить не имевших пары при жизни мертвецов насчитывает тысячи лет. По поверьям, благодаря этому обряду люди будут не одиноки в загробной жизни, а их родственникам на земле будет сопутствовать удача.

О «невесте»

Женщина умерла в 2008 году после ссоры с мужем. Его семья потратила большую сумму денег, чтобы устроить ей пышные похороны и положить в ее гроб золотые украшения, пишет Lenta.ru. В ноябре 2020 года они обнаружили, что тело и драгоценности были украдены из могилы.

Сделка и церемония

Выяснилось, что это сделали ее родственники — продали дочь семье неженатого мужчины, который погиб в автокатастрофе.

Недавно семьи провели церемонию, похоронив мужчину и женщину вместе.