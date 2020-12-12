Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 декабря -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Семья из Поднебесной выкопала из могилы труп дочери для «свадьбы призраков»

Китайская семья выкопала труп дочери, умершей 12 лет назад, и продала его в качестве невесты на «свадьбу призраков» за 80 тыс. юаней (890 тыс. рублей), сообщает Orient Today.

Китай.
Китай.
СС0

Традиция

Китайская традиция женить не имевших пары при жизни мертвецов насчитывает тысячи лет. По поверьям, благодаря этому обряду люди будут не одиноки в загробной жизни, а их родственникам на земле будет сопутствовать удача.

О «невесте»

Женщина умерла в 2008 году после ссоры с мужем. Его семья потратила большую сумму денег, чтобы устроить ей пышные похороны и положить в ее гроб золотые украшения, пишет Lenta.ru. В ноябре 2020 года они обнаружили, что тело и драгоценности были украдены из могилы.

Сделка и церемония

Выяснилось, что это сделали ее родственники — продали дочь семье неженатого мужчины, который погиб в автокатастрофе.

Недавно семьи провели церемонию, похоронив мужчину и женщину вместе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость