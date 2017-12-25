В автокатастрофе погибли 11 подружек нигерийской невесты

В нигерийском городе Кано на северо-западе страны произошло ДТП, сообщает РИА Новости.
В результате погибли 11 подружек невесты. В автомобиле также находилась сама невеста. Что стало с ней, не уточняется.
Водитель, управлявший автомобилем, потерял контроль на дороге и врезался в шлагбаум. Восемь девушек погибли на месте, три скончались в больнице. Еще три женщины и водитель ранены, пишет bfm.ru. Согласно предварительному расследованию, причиной ДТП стало превышение скорости.
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