В автокатастрофе погибли 11 подружек нигерийской невесты

В результате погибли 11 подружек невесты. В автомобиле также находилась сама невеста. Что стало с ней, не уточняется.

Водитель, управлявший автомобилем, потерял контроль на дороге и врезался в шлагбаум. Восемь девушек погибли на месте, три скончались в больнице. Еще три женщины и водитель ранены, пишет bfm.ru. Согласно предварительному расследованию, причиной ДТП стало превышение скорости.