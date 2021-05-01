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Происшествия

Семьям погибших в ДТП на Ставрополье детей выплатят по 1 млн рублей

Власти Волгоградской области направят семьям погибших в страшном ДТП детей по 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

ДТП на трассе Астрахань — Ставрополь.
ДТП на трассе Астрахань — Ставрополь.
Скриншот видео t.me/stavropolie26

Семьям пострадавших детей власти также окажут материальную поддержку по 200 тыс. рублей и дополнительно по 200 тыс. рублей тем, чьи дети находятся в среднем и тяжелом состоянии.

«Кроме того, при необходимости будут предоставлены другие формы поддержки в рамках действующего законодательства», — заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Он заявил о необходимости проверить законность организации выезда несовершеннолетних на соревнования и представить результаты проверки для принятия дальнейшего решения.

ДТП произошло 30 апреля на трассе Астрахань — Ставрополь. В аварию попали автомобиль ВАЗ-2109, грузовик DAF и Mercedes Sprinter, перевозивший воспитанниц волгоградской спортшколы олимпийского резерва № 2 из Волгограда в Черкесск.

Погибли пятеро детей, девочки 2008−2009 годов рождения. Травмы различной степени тяжести получили девять детей и трое взрослых.

Предварительной причиной ДТП стало нарушение правил водителем ВАЗ, который столкнулся с грузовиком, после чего тот врезался в микроавтобус.

Следователи возбудили уголовное дело.

3 мая в Волгоградской области объявлено днем траура.

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