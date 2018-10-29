Серьезный пожар в Барнауле тушили 37 человек, сгорели баня и гараж

О возгорании частного двухквартирного дома в проезде Присягина спасателям сообщили в 3:39. Также рядом вспыхнули гараж и баня.
В тушении участвовали 37 человек и 7 единиц техники. Площадь пожара составила около 240 квадратных метров, его полностью ликвидировали в 4:34. Пострадавших нет. В результате пожара сгорели баня гараж. От огня также серьезно пострадали стены, крыша и перекрытия дома.
Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации печного отопления.
Напомним, вечером 28 октября во многих районах Алтайского края и пригороде Барнаула произошли серьезные пожары.