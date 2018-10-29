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Происшествия
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Серьезный пожар в Барнауле тушили 37 человек, сгорели баня и гараж

В Барнауле в ночь с 28 на 29 октября произошел серьезный пожар в частном секторе. Горели дом, а также гараж и баня, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Один день в пожарной части.
Один день в пожарной части.
Анна Зайкова

О возгорании частного двухквартирного дома в проезде Присягина спасателям сообщили в 3:39. Также рядом вспыхнули гараж и баня.

В тушении участвовали 37 человек и 7 единиц техники. Площадь пожара составила около 240 квадратных метров, его полностью ликвидировали в 4:34. Пострадавших нет. В результате пожара сгорели баня гараж. От огня также серьезно пострадали стены, крыша и перекрытия дома.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Напомним, вечером 28 октября во многих районах Алтайского края и пригороде Барнаула произошли серьезные пожары.

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