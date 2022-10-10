Серия взрывов прогремела в Киеве

Как сообщают местные издания, в украинской столице сработали ПВО. Жители заметили дым.
Уточняется, что взрывы произошли в Печерске и Шевченковском районе в центре Киева.
По словам Кличко, на месте работают экстренные службы.
Кроме того, заявил советник главы МВД Украины, упала ракета в районе памятника Грушевскому (ул. Владимирская).
Также, по информации Telegram-канала Baza, взрывы прогремели в Днепре, Житомире, Львове, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Напомним, в минувшую субботу стало известно о взрыве Крымского моста.