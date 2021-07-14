Серийного похитителя велосипедов поймали в Барнауле

Полиция в Барнауле задержала подозреваемого в совершении серии краж велосипедов, сообщили в региональном главке МВД.

По данным правоохранителей, злоумышленник заходил в подъезд жилого дома и похищал оставленные на лестничных площадках велосипеды.

Подозреваемым оказался ранее судимый за кражи житель краевой столицы 1980 года рождения.

В конце июня текущего года он на протяжении двух дней заходил в подъезд одного и того же многоквартирного дома, перекусывал с помощью бокорезов противоугонные тросы и похищал «железных коней», которые продавал неизвестным лицам.

Сумма причиненного ущерба в двух случаях составила около 40 тысяч рублей.

А вот третий похищенный велосипед стоимостью около 100 тысяч рублей злодей не успел продать.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полиция устанавливает причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Ранее опрос показал, сколько барнаульцев добираются до работы на велосипеде.