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Происшествия

Серийного похитителя велосипедов поймали в Барнауле

Полиция в Барнауле задержала подозреваемого в совершении серии краж велосипедов, сообщили в региональном главке МВД.

Велосипед.
Велосипед.
Михаил Хаустов

По данным правоохранителей, злоумышленник заходил в подъезд жилого дома и похищал оставленные на лестничных площадках велосипеды.

Подозреваемым оказался ранее судимый за кражи житель краевой столицы 1980 года рождения.

В конце июня текущего года он на протяжении двух дней заходил в подъезд одного и того же многоквартирного дома, перекусывал с помощью бокорезов противоугонные тросы и похищал «железных коней», которые продавал неизвестным лицам.

Сумма причиненного ущерба в двух случаях составила около 40 тысяч рублей.

А вот третий похищенный велосипед стоимостью около 100 тысяч рублей злодей не успел продать.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полиция устанавливает причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Ранее опрос показал, сколько барнаульцев добираются до работы на велосипеде.

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