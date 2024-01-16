16 января
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Происшествия

Сестру Антона Шеломенцева начал проверять Следком

Полиция приехала в офис торговой компании, где она работала пять лет назад, сообщает amic.ru.

Антон Шеломенцев.
Антон Шеломенцев.
Ирина Пергаева

Диана Шеломенцева трудилась в компании "Савелий", которая торгует косметикой, бижутерией и другими товарами с 2015 года. В 2019 года она ушла в декретный отпуск. В мае 2021 года ее уволили.

Правоохранителей насторожило, что после назначения Антона Шеломенцева председателем комитета по дорожному хозяйству, у его сестры появились автомобили, дача и другое имущество. При этом она зарабатывала чуть больше 20 тыс. рублей в месяц.

Правоохранители взяли справку о том, с какого по какой срок Шеломенцева работала в компании.

Ранее стало известно, что Антон Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля

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