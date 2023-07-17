Шестиметровый труп кита выбросило на берег в российском регионе

Шестиметровый труп кита выбросило на берег Баренцева моря в Мурманской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Огромную тушу обнаружили на полуострове Рыбачий. Погибшему киту было не более 4-5 лет.

Эксперты считают, что он погиб от деятельности человека, так как в таком молодом возрасте киты не умирают. Также у него не было обнаружено признаков истощения.

Возможной причиной называют акустический удар геологической пневмопушки или активный противолодочный гидролокатор (сонар).

Ранее дайверы встретили предвестника апокалипсиса - Сельдяного короля - в водах Тайваня. Считается, что он предвещает трагичные землетрясения.