Медведь загрыз россиянку в районе Танкодрома

Магаданская полиция проводит проверку по факту нападения медведя на человека.

Пострадавшую спасти не удалось.

Сообщение о произошедшем поступило в экстренные службы 15 июля днем. Сотрудники Рогвардии обнаружили бурого медведя и тело погибшей, указывает Газета.Ru. Зверя застрелили.

Устанавливается личность погибшей.

Ранее сибиряк отправился собирать черемшу, но угодил в лапы медведя.

Мужчина получил травмы разной степени тяжести. Ему удалось по телефону сообщить о произошедшем супруге. Прибывшие на место жители помогли потерпевшему добраться до больницы.

Также сотрудники алтайского заповедника повстречались с медведем на таежной тропе.