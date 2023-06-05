Сибиряк отправился собирать черемшу, но угодил в лапы медведя

Накануне 40-летний мужчина направился на берег реки для сбора черемши, где на него напал хищник.
Мужчина получил травмы разной степени тяжести. Ему удалось по телефону сообщить о произошедшем супруге. Прибывшие на место жители помогли потерпевшему добраться до больницы.
Ранее сотрудники алтайского заповедника повстречались с медведем на таежной тропе. В непосредственной близости от кордонов все чаще встречаются маралы. Совсем рядом проходят и бурые медведи, которые охотятся на копытных.
Между тем сибирские рыбаки случайно спасли лося, за которым гнался медведь.