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Происшествия

Побитый Овечкиным барнаульский хоккеист пропустил шестой матч подряд

Нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников не попал в заявку на второй матч полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на сайте клуба.

Шайба. Хоккей.
Шайба. Хоккей.
СС0

Свечников пропустил шестой матч подряд после того, как в третьем поединке серии плей-офф против «Вашингтон Кэпиталс» подрался с капитаном команды соперника Александром Овечкиным.

19-летний форвард по-прежнему не восстановился после сотрясения мозга.

Свечников подрался с Овечкиным во время третьего матча серии плей-офф. Овечкин нокаутировал соперника, после чего тот не смог вернуться на лед, пишет Lenta.ru.

После случившегося Свечников попал в больницу, где прошел обследование. У игрока было подозрение на сотрясение мозга.

Что известно о Свечникове

Андрей Свечников — 19-летний уроженец Барнаула. У хоккеиста есть старший брат Евгений Свечников, также играющий на позиции нападающего.

Семья Свечниковых жила в Барнауле, но дважды переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для своих сыновей. Сначала они переехали в Московскую область, затем в Казань. В 2016 году вместе с матерью Андрей Свечников переехал в Маскигон (США).

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