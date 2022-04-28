28 апреля
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Происшествия

Школьник кинулся душить одноклассника из-за обидных слов

В Ярославской области школьник перешел в новое образовательное учреждение после переезда семьи. Однако отношения с одноклассниками не сложились, и ребенка часто обзывали, сообщает 76.ru.

Школа, класс.
Школа, класс.
unsplash.com

По словам отца мальчика, со школьником отказывались общаться. Ребенка начали обзывать.

Во время очередного конфликта сын начал душить одноклассника. Учительница успела разнять детей, но из-за удушения обидчика сына доставили в больницу.

О драке сообщили в полицию.

«Комиссия не углядела в действиях этого мальчика какую-то провокацию. Дело-то не только в нем, дело и в других детях, которые провоцируют его на конфликты. Мальчик произвел на комиссию более благоприятное впечатление, нежели тот, пострадавший. Который, кстати, и был инициатором всего», — рассказала директор школы.

Мальчики помирились во время разговора на комиссии по делам несовершеннолетних, пишет Газета.Ru. По словам отца школьника, ни у него самого, ни у мамы пострадавшего ученика сейчас нет претензий друг к другу.

Ранее в Перми пить из лужи заставили школьника российские подростки. Двое несовершеннолетних сначала избили сверстника, потом подвели его к луже, заставили зачерпнуть из нее воды и выпить. За инцидентом наблюдали другие дети и снимали происходящее на телефон.

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