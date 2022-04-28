Школьник кинулся душить одноклассника из-за обидных слов

В Ярославской области школьник перешел в новое образовательное учреждение после переезда семьи. Однако отношения с одноклассниками не сложились, и ребенка часто обзывали, сообщает 76.ru.

По словам отца мальчика, со школьником отказывались общаться. Ребенка начали обзывать.

Во время очередного конфликта сын начал душить одноклассника. Учительница успела разнять детей, но из-за удушения обидчика сына доставили в больницу.

О драке сообщили в полицию.

«Комиссия не углядела в действиях этого мальчика какую-то провокацию. Дело-то не только в нем, дело и в других детях, которые провоцируют его на конфликты. Мальчик произвел на комиссию более благоприятное впечатление, нежели тот, пострадавший. Который, кстати, и был инициатором всего», — рассказала директор школы.

Мальчики помирились во время разговора на комиссии по делам несовершеннолетних, пишет Газета.Ru. По словам отца школьника, ни у него самого, ни у мамы пострадавшего ученика сейчас нет претензий друг к другу.

Ранее в Перми пить из лужи заставили школьника российские подростки. Двое несовершеннолетних сначала избили сверстника, потом подвели его к луже, заставили зачерпнуть из нее воды и выпить. За инцидентом наблюдали другие дети и снимали происходящее на телефон.