Школьник оказался в реанимации после драки с тремя шестиклассниками в Новосибирске

Трое учеников напали на мальчика во время перемены. По словам матери пострадавшего школьника, педагоги не прекратили драку.
Женщина написала жалобу в прокуратуру и региональное Министерство образования. С ее слов, директор школы пытается замять произошедшее и в объяснительной написала, что мальчик сам виноват.
Мать пострадавшего также сообщила, что видела полную версию с камер наблюдения, где видно, что трое шестиклассников сами подходят к ее сыну, когда тот сидел в наушниках.
Врачи диагностировали у школьника сильный ушиб почки, сотрясение головного мозга и заподозрили трещину в глазнице, которая впоследствии не подтвердилась.
В соцсетях подруга семьи пострадавшего сообщает, что у ребенка нарушена координация движений.
Избитый школьник трое суток провел в реанимации, сейчас его состояние улучшилось.