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Происшествия

Школьник оказался в реанимации после драки с тремя шестиклассниками в Новосибирске

В Новосибирской области семиклассник одной из школ оказался в реанимации после драки с тремя шестиклассниками, сообщает Om1.ru.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

Трое учеников напали на мальчика во время перемены. По словам матери пострадавшего школьника, педагоги не прекратили драку.

Женщина написала жалобу в прокуратуру и региональное Министерство образования. С ее слов, директор школы пытается замять произошедшее и в объяснительной написала, что мальчик сам виноват.

Мать пострадавшего также сообщила, что видела полную версию с камер наблюдения, где видно, что трое шестиклассников сами подходят к ее сыну, когда тот сидел в наушниках.

Врачи диагностировали у школьника сильный ушиб почки, сотрясение головного мозга и заподозрили трещину в глазнице, которая впоследствии не подтвердилась.

В соцсетях подруга семьи пострадавшего сообщает, что у ребенка нарушена координация движений.

Избитый школьник трое суток провел в реанимации, сейчас его состояние улучшилось.

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