Школьник умер, за сутки сгорев от неизвестной болезни

Ничего не предвещало беды. 18-летний Иван был спортсменом, волонтером, готовился поступать в университет, но неожиданно заболел неизвестной болезнью и умер, сообщает MK.RU.

Врачи поставили диагноз ОРВИ. Мама умершего парня рассказала, что он в тот день он пришел из школы, пообедал, позанимался и прилег отдохнуть. А вечером у него началась лихорадка, заболела голова и поднялась температура до 39 градусов.

Утром скорую хотели вызвать еще раз, но диспетчер попросила не волноваться и заверила, что это ангина и скорая не нужна.

На следующий день Ивана уже в бессознательном состоянии доставили в больницу, где сделали лапароскопию, но никаких патологий не нашли.

Родители уехали домой, а вечером школьник скончался. В справке о смерти указали причиной сепсис. Но что именно его вызвало, родителям никто не объяснил. По словам отца, результаты патологоанатомического исследования родителям отдали только после обращения в Следственный комитет.

В выписке из городской больницы говорится, что основные заболевания всё-таки были установлены: это сепсис, вызванный генерализованной менингококковой инфекцией. По мнению родителей, парня бы можно было спасти, если бы его сразу госпитализировали.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту смерти школьника.

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