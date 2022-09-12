Шнуров устроил грандиозный скандал во время концерта в «Лужниках»

Зрителей возмутило, что лидер «Ленинграда» исполнил шлягер «Москва, по ком звонят твои колокола?» с двусмысленным текстом.
Лирическому герою композиции «приснился прекрасный сон» о пожаре в самом центре столицы.
Затем в песне, содержащей нецензурные слова, повествуется о «сгоревших» политиках, оппозиционерах, силовиках, пишет Газета.Ru.
«У некоторых Шнуров патриот, оказывается. То есть снимать штаны, материться в песнях — это патриотизм?» — пишут комментаторы в сети.
Концерт проходил на стадионе «Лужники». На выступление пришли более 80 тыс. зрителей.
Ранее Шнуров похвастался, что убил бобра и ранил медведя на Алтае.