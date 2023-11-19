Штормовой ветер ломает многовековые деревья в Барнауле

В Алтайском крае синоптики прогнозировали 19 ноября ветер 18-23 м/с с порывами 25м/с.
В Барнаульском лесу порывы ветра повалили деревья.
Ранее мы рассказывали какая погода будет в Алтайском крае 19 ноября.
В Барнаульском лесу повалены деревья.
В Алтайском крае синоптики прогнозировали 19 ноября ветер 18-23 м/с с порывами 25м/с.
В Барнаульском лесу порывы ветра повалили деревья.
Ранее мы рассказывали какая погода будет в Алтайском крае 19 ноября.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter