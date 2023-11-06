Температура в -30 градусов может быть в ноябре в Алтайском крае

Синоптики сообщили, что в конце ноября в Алтайском крае столбики термометра опустятся до минус 30 градусов.

Однако такая температура будет в предгорьях региона. В городах можно ожидать -20 градусов.

Тем не менее зима в крае еще не устойчивая. Например, с 10 по 13 ноября сервис "Яндекс.Погода" сообщает о плюсовой температуре.