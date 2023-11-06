6 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Температура в -30 градусов может быть в ноябре в Алтайском крае

Синоптики сообщили, что в конце ноября в Алтайском крае столбики термометра опустятся до минус 30 градусов.

Мороз, снег. Зима.
Мороз, снег. Зима.
pexels.com

Однако такая температура будет в предгорьях региона. В городах можно ожидать -20 градусов.

Тем не менее зима в крае еще не устойчивая. Например, с 10 по 13 ноября сервис "Яндекс.Погода" сообщает о плюсовой температуре.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость