Температура в -30 градусов может быть в ноябре в Алтайском крае

Однако такая температура будет в предгорьях региона. В городах можно ожидать -20 градусов.
Тем не менее зима в крае еще не устойчивая. Например, с 10 по 13 ноября сервис "Яндекс.Погода" сообщает о плюсовой температуре.
Синоптики сообщили, что в конце ноября в Алтайском крае столбики термометра опустятся до минус 30 градусов.
Однако такая температура будет в предгорьях региона. В городах можно ожидать -20 градусов.
Тем не менее зима в крае еще не устойчивая. Например, с 10 по 13 ноября сервис "Яндекс.Погода" сообщает о плюсовой температуре.
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