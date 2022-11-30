30 ноября
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Происшествия

Шумная вечеринка обернулась кражей в алтайском городе

В Бийске 53-летний мужчина после вечеринки остался без 20 тыс. рублей, банковских карт и мобильного телефона, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Бийское».

Кошелек, деньги.
Кошелек, деньги.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Потерпевший накануне был в гостях у своего знакомого, который устроил вечеринку. Когда все разошлись, мужчина не обнаружил своих личных вещей. Он обратился в полицию.

Позже пострадавшему начали приходить СМС сообщения о списании денежных средств.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Бийска. С банковской карты потерпевшего он успел потратить 27 тыс. рублей. Ранее он уже был судим. Подозреваемый признал вину.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»).

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и соответствующем поведении.

Ранее стало известно, что на краже кошелька попалась 60-летняя бийчанка.

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