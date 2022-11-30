Шумная вечеринка обернулась кражей в алтайском городе

Потерпевший накануне был в гостях у своего знакомого, который устроил вечеринку. Когда все разошлись, мужчина не обнаружил своих личных вещей. Он обратился в полицию.
Позже пострадавшему начали приходить СМС сообщения о списании денежных средств.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Бийска. С банковской карты потерпевшего он успел потратить 27 тыс. рублей. Ранее он уже был судим. Подозреваемый признал вину.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»).
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и соответствующем поведении.
Ранее стало известно, что на краже кошелька попалась 60-летняя бийчанка.