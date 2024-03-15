Сибирская пенсионерка оставила в кондитерской более 1 млн рублей

В Томске пенсионерка забыла пакет большой суммой денег в кондитерской, сообщает РИА Новости .

В полицию обратилась местная жительница, которая нашла в магазине кондитерских изделий пакет с деньгами.

Прибывшие в торговую точку правоохранители установили личность владелицы наличных. Ею оказалась 65-летняя горожанка.

Пенсионерка сняла со своего счета 1,4 миллиона рублей. По пути домой она зашла в магазин за пирожными, где и забыла пакет с наличными.

Деньги ей вернули полицейские.

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