Сибирские полицейские нашли и вернули москвичу Lexus, угнанный 12 лет назад

Сотрудники ДПС остановили кроссовер японского производства. Подлинность цифр, выбитых на основных деталях авто вызвала у них подозрение.
Проведенная криминалистами экспертиза подтвердила факт изменения идентификационных номеров,пишет Газета.Ru.
Специалисты российского бюро Интерпола во взаимодействии с властями Японии и изготовителем машины установили, какая маркировка была на подозрительном кроссовере изначально.
Выяснилось, что Lexus RX 300 2007 года выпуска принадлежит жителю Москвы, у которого его угнали летом 2010 года.
За своей машиной мужчина прибыл в Иркутск и получил ее обратно.
Ранее по следам на снегу полицейские нашли автоугонщика — уроженца Алтайского края — в Тверской области.
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