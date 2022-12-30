30 декабря
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Происшествия

Сибирские полицейские нашли и вернули москвичу Lexus, угнанный 12 лет назад

Иркутские полицейские нашли и вернули жителю Москвы автомобиль Lexus, который у него угнали более 10 лет назад, сообщает областной главк МВД.

За рулем Lexus.
За рулем Lexus.
CC0

Сотрудники ДПС остановили кроссовер японского производства. Подлинность цифр, выбитых на основных деталях авто вызвала у них подозрение.

Проведенная криминалистами экспертиза подтвердила факт изменения идентификационных номеров,пишет Газета.Ru.

Специалисты российского бюро Интерпола во взаимодействии с властями Японии и изготовителем машины установили, какая маркировка была на подозрительном кроссовере изначально.

Выяснилось, что Lexus RX 300 2007 года выпуска принадлежит жителю Москвы, у которого его угнали летом 2010 года.

За своей машиной мужчина прибыл в Иркутск и получил ее обратно.

Ранее по следам на снегу полицейские нашли автоугонщика — уроженца Алтайского края — в Тверской области.

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