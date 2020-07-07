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Происшествия

Сибирские спасатели освободили двух женщин от обручальных колец

В Новосибирске спасатели за несколько часов сняли обручальные кольца с двух женщин, сообщают в группе «Спасатели МАСС (16+)».

Обручальные кольца
Обручальные кольца
altapress.ru

Инциденты произошли 6 июля поздно вечером и ночью 7 июля. В обоих случаях у женщин опухли пальцы рук.

«В каждом случае пальцы успели сильно опухнуть и врезавшиеся в кожу кольца доставляли сильное неудобство», — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).

Обручальное кольцо.
Обручальное кольцо.
vk.com/mass54.

Обручальные кольца сняли с помощью слесарного инструмента, которым перекусили украшения, символизирующие брачные узы.

В службе напомнили, что при опухании рук необходимо снять украшения — нельзя терпеть боль и ждать, пока отеченость сама спадет. Нарушенное кровообращение приведет к онемению пальца.

Кольцо можно снять с применением мыла, если это уже не помогает, то, как советуют спасатели, не стоит жалеть украшение.

Если дома нет ни мыла, ни инструментов — вызывайте специалистов.

Ранее спасатели вытащили из Оби собаку, которая так резвилась на набережной, что перевалилась через ограждение.

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