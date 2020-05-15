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Жизнь

Из вод Оби спасли собаку, которая так резвилась на набережной, что перевалилась через ограждение

В Новосибирске спасателям пришлось доставать из Оби русскую борзую, которая во время игры упала в воду, сообщают в группе «Спасатели МАСС (16+)».

В Барнауле всего 12 русских псовых борзых, 5 из них участвовали в представлении.
В Барнауле всего 12 русских псовых борзых, 5 из них участвовали в представлении.
Анна Зайкова

Инцидент произошел поздно вечером 14 мая на набережной Оби в районе железнодорожного моста.

Женщина 1972 года рождения прогуливалась с собакой породы русская псовая борзая.

«В какой-то момент собака, бегая и резвясь, прыгнула на ограждения, перевалилась через край и упала в воду. Животное не разбилось, но выбраться самостоятельно из воды никак не могло. Женщина обратилась за помощью», — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

Информация о происшествии поступила дежурному в 22:40. На место вышел катер со спасателями, которые обнаружили собаку и подняли ее на судно.

После игривую борзую доставили к ступеням подъема на набережную, где ждала хозяйка. Операция по спасению закончилась в 22:57.

Напомним, ранее из-за плывущей по Оби коряги спасатели обследовали акваторию реки.

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