Из вод Оби спасли собаку, которая так резвилась на набережной, что перевалилась через ограждение

Инцидент произошел поздно вечером 14 мая на набережной Оби в районе железнодорожного моста.
Женщина 1972 года рождения прогуливалась с собакой породы русская псовая борзая.
«В какой-то момент собака, бегая и резвясь, прыгнула на ограждения, перевалилась через край и упала в воду. Животное не разбилось, но выбраться самостоятельно из воды никак не могло. Женщина обратилась за помощью», — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).
Информация о происшествии поступила дежурному в 22:40. На место вышел катер со спасателями, которые обнаружили собаку и подняли ее на судно.
После игривую борзую доставили к ступеням подъема на набережную, где ждала хозяйка. Операция по спасению закончилась в 22:57.
Напомним, ранее из-за плывущей по Оби коряги спасатели обследовали акваторию реки.