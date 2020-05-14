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Жизнь

Из-за плывущей по Оби коряги спасатели обследовали акваторию реки

В Новосибирске спасатели из-за проплывшей по реке коряги в течение почти часа обследовали Обь, сообщают в группе «Спасатели МАСС (16+)».

Обь, Камень-на-Оби, набережная.
Обь, Камень-на-Оби, набережная.
altairegion22.ru

Дежурному муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) поступило сообщение от местного жителя.

«Акватория реки Обь ниже Димитровского моста. По информации очевидца, по воде плывет что-то похожее на тело человека. Акватория реки обследована. Тело человека не обнаружено. По воде плыла коряга», — рассказали в службе.

Всего 15 мая поступило 25 обращений, спасатели выезжали девять раз.

К примеру, днем поднимали упавшую с кровати женщину 1937 года рождения, уложили обратно в постель. Вечером в одной из квартир нашли тело мужчины.

В большинстве случаев, спасателям приходится разбираться с заблокированными дверьми в жилье.

Напомним, в январе 2020 года сотрудники службы спасли застрявшую в трубе водослива кошку — на морозе оказалась задняя часть маленького хищника.

Накануне спасатели спустили с крыши подростка, который решил полазить по строениям и попал в безвыходную ситуацию.

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