Из-за плывущей по Оби коряги спасатели обследовали акваторию реки

Дежурному муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) поступило сообщение от местного жителя.
«Акватория реки Обь ниже Димитровского моста. По информации очевидца, по воде плывет что-то похожее на тело человека. Акватория реки обследована. Тело человека не обнаружено. По воде плыла коряга», — рассказали в службе.
Всего 15 мая поступило 25 обращений, спасатели выезжали девять раз.
К примеру, днем поднимали упавшую с кровати женщину 1937 года рождения, уложили обратно в постель. Вечером в одной из квартир нашли тело мужчины.
В большинстве случаев, спасателям приходится разбираться с заблокированными дверьми в жилье.
Напомним, в январе 2020 года сотрудники службы спасли застрявшую в трубе водослива кошку — на морозе оказалась задняя часть маленького хищника.
Накануне спасатели спустили с крыши подростка, который решил полазить по строениям и попал в безвыходную ситуацию.