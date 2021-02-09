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Происшествия

Сибирские спасатели вытащили рыбака, у которого отказали ноги прямо на ледяной реке

Томская областная поисково-спасательная служба рассказала в своей группе во «ВКонтакте» про спасение рыбака, которому стало плохо на льду.

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле
Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле
Анна Зайкова

Спасатели помогли мужчине, которому стало плохо во время зимней рыбалки — когда он уже находился на льду и ловил рыбу.

«У рыбака отказали ноги. Спасатели транспортировали его до машины скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как несколько спасателей тащат мужчину на специальных санях сквозь сугробы и заросли.

Инцидент произошел 6 февраля. В областную диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что мужчине стало плохо на реке Томь.

Спасатели напомнили, что не стоит в одиночку заниматься зимней рыбалкой, да еще и в холодную погоду, если есть проблемы со здоровьем. В случае неприятности необходимо звонить на номер 112.

Ранее в Алтайском крае рыбак на мотоцикле провалился в полынью. За мужчиной, который сам выбрался на лед, выехали спасатели, а вот мотоцикл ушел на дно.

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