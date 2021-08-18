Сибирский депутат погиб при покорении вулкана на Камчатке

Депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин погиб при восхождении на Ключевскую Сопку, сообщил вице-спикер заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш.

12 туристов совершали восхождение на вулкан — на высоте 4000 метров два человека сорвались с ледника и погибли.

«Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя „на потом“. Светлая память», — написал Кулеш.

Камчатская прокуратура проверяет организатора тура на соблюдение требований безопасности при восхождении на вулкан Ключевской.

В настоящее время сотрудники регионального МЧС и спасатели пытаются найти тела погибших.

Ранее камчатский депутат-миллиардер признался в случайном убийстве человека, когда пытался выгнать медведя из села.