17 августа
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Происшествия

Сибирский подросток скончался после падения с лошади

В Туве 15-летний участвовал в скачках, упал с лошади и скончался от полученных травм. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

По предварительным данным, подросток пострадал во время празднования национального праздника Наадым. Он проходил 13 августа на площади Тос-Булак в девяти километрах от Кызыла

В честь Наадыма проводили конные скачки, в которых решил принять участие юноша. В результате он упал с лошади и сильно пострадал.

Подростка госпитализировали в Республиканскую больницу № 1. Юноша находился в коме, а после скончался, не приходя в сознание, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего, которые привели к несчастному случаю, в том числе организацию мероприятия.

Ранее лошадь откусила девочке два пальца в российском конном клубе.

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