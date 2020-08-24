Сибирский школьник наказал семиклассницу групповым изнасилованием за отказ встречаться

Инцидент произошел в Кызыле. Школьник записал изнасилование на видео и начал шантажировать жертву.
«Парень обещал выложить запись на всеобщее обозрение. Школьница, боявшаяся огласки, приходила на встречи с ним и друзьями снова и снова», — рассказал источник издания.
Позднее кто-то из друзей школьника опубликовал видео в сети — в одной из закрытых групп.
Ролик случайно увидел знакомый девочки. После этого ее родители узнали о произошедшем — сама жертва молчала и не рассказывала об издевательствах.
«С девушкой работают психологи — семиклассница стала замкнутой и не идет на контакт», — отметил источник издания.
По его словам, полиция задержала трех подозреваемых. Также устанавливают личности других подростков, которые могут быть причастны к преступлениям.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае наказали сотрудников ПДН после громкой истории с бандой подростков в Камне-на-Оби.