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Происшествия

Сибирский школьник наказал семиклассницу групповым изнасилованием за отказ встречаться

В Туве ученик девятого класса изнасиловал семиклассницу за отказ встречаться с ним, а через пару дней устроил несколько групповых изнасилований, сообщает LIFE.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Инцидент произошел в Кызыле. Школьник записал изнасилование на видео и начал шантажировать жертву.

«Парень обещал выложить запись на всеобщее обозрение. Школьница, боявшаяся огласки, приходила на встречи с ним и друзьями снова и снова», — рассказал источник издания.

Позднее кто-то из друзей школьника опубликовал видео в сети — в одной из закрытых групп.

Ролик случайно увидел знакомый девочки. После этого ее родители узнали о произошедшем — сама жертва молчала и не рассказывала об издевательствах.

«С девушкой работают психологи — семиклассница стала замкнутой и не идет на контакт», — отметил источник издания.

По его словам, полиция задержала трех подозреваемых. Также устанавливают личности других подростков, которые могут быть причастны к преступлениям.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае наказали сотрудников ПДН после громкой истории с бандой подростков в Камне-на-Оби.

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