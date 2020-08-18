Сотрудников ПДН наказали после истории с бандой подростков в Камне-на-Оби

Сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних привлекли к дисциплинарной ответственности после ЧП с избиением подростка в Камне-на-Оби. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на детского омбудсмена Алтайского края Ольгу Казанцеву.

В работе подразделения нашли «недостатки».

«Участники конфликта оказались все из неблагополучных семей, работа с ними проводилась, но не принесла эффекта», — сообщила Казанцева.

После произошедшего родители двух участников конфликта лишились родительских прав.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики Каменского района.

Как уже писал altapress.ru, одно из нападений на подростка произошло 2 июня — мальчик сидел на камне рядом с домом, когда к нему подошла группа сверстников. Ребенка руками и ногами били по голове и лицу.

Личности всех, кто принимал участие в жестоком избиении, установили быстро. После этого группа чиновников направилась в Камень-на-Оби, чтобы разобраться в инциденте.

Выяснилось, что банда регулярно нападает на детей. По одному из случаев в полиции отказались проводить проверку.

Полицейские не видят оснований считать, что в Камне-на-Оби действует организованная группа подростков. Родители избитых школьников не согласны с такими выводами.