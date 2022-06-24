Сибирский таксист избил пассажирку и выгнал с младенцем из машины

В Омске водитель такси напал на пассажирку, избил ее и выгнал с пятимесячным ребенком из салона автомобиля, пишет РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру.

Во время поездки между женщиной и таксистом возник конфликт.

Причиной стало то, что вместо запланированного маршрута водитель сначала стал кружить по району города, а затем направился в сторону выезда. Пассажирка испугалась и стала звонить родственникам и в полицию.

Таксист припарковал автомобиль и нанес ей удар по голове. После этого он заставил женщину с младенцем покинуть машину и скрылся с места происшествия, пишет Lenta.ru.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Личность водителя такси устанавливается.

Ранее в Барнауле «пьяный» таксист протаранил припаркованные автомобили. А в Москве таксист плюнул в клиентку и хотел переехать ее на авто.