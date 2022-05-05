5 мая
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Происшествия

В Барнауле «пьяный» таксист протаранил припаркованные автомобили

В Барнауле таксист протаранил три автомобиля, припаркованных возле многоэтажного жилого дома, сообщает «Инцидент Барнаул».

Таксист протаранил машины в Барнауле.
Таксист протаранил машины в Барнауле.
vk.com/incident22

ДТП произошло в среду вечером, 4 мая, на улице 50 лет СССР в районе дома № 3.

«31-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, допустил наезд на стоящие автомобили Kia Sportage, BMW и Nissan Teana», — рассказали в барнаульской ГИБДД.

В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили только автомобили.


По словам очевидцев, водитель находился в состоянии опьянения.

«В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, так как от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался», — добавили в ведомстве.

Ранее в Барнауле другой таксист устроил массовое ДТП на парковке возле торгового центра.

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