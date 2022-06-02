3 июня
﻿
Происшествия

Сибирский тракторист совершил ДТП «зашкаливающей эпичности»: оставил без света 492 многоэтажки

В Новокузнецке 2 июня остались без света сотни многоэтажек и десятки соцобъектов из-за тракториста, повалившего гигантскую опору ЛЭП, сообщает «Сибдепо».

Тракторист сбил опору ЛЭП под Новокузнецком.
Тракторист сбил опору ЛЭП под Новокузнецком.
sibdepo.ru со ссылкой на "Кузбассэнерго - РЭС"

Тракторист сбил опору линии электропередачи, в результате чего упали и повредились еще несколько опор, а также оборвались провода.

При этом водитель остался жив и даже травм не получил. Но лишил электричества Новоильинский район Новокузнецка.

«Без света остались 492 многоэтажки, 35 детсадов, 19 школ, девять медучреждений и несколько соцобъектов», — уточняет издание.

На место инцидента оперативно выехали специалисты «Кузбассэнерго — РЭС», которые занялись восстановительными работами.

«В 16:15 водитель трактора сбил опору линии электропередачи 110 кВ. На место технологического нарушения оперативно прибыли четыре бригады энергетиков. К выдвижению готовы резервные источники электроснабжения, которые будут при необходимости использованы для энергоснабжения социально значимых объектов», — отметили в компании.

Ранее в Чувашии гаишники поймали пьяного тракториста, который оказался творческим работником.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость