Сибирский тракторист совершил ДТП «зашкаливающей эпичности»: оставил без света 492 многоэтажки

В Новокузнецке 2 июня остались без света сотни многоэтажек и десятки соцобъектов из-за тракториста, повалившего гигантскую опору ЛЭП, сообщает « Сибдепо ».

sibdepo.ru со ссылкой на "Кузбассэнерго - РЭС"

Тракторист сбил опору линии электропередачи, в результате чего упали и повредились еще несколько опор, а также оборвались провода.

При этом водитель остался жив и даже травм не получил. Но лишил электричества Новоильинский район Новокузнецка.

«Без света остались 492 многоэтажки, 35 детсадов, 19 школ, девять медучреждений и несколько соцобъектов», — уточняет издание.

На место инцидента оперативно выехали специалисты «Кузбассэнерго — РЭС», которые занялись восстановительными работами.

«В 16:15 водитель трактора сбил опору линии электропередачи 110 кВ. На место технологического нарушения оперативно прибыли четыре бригады энергетиков. К выдвижению готовы резервные источники электроснабжения, которые будут при необходимости использованы для энергоснабжения социально значимых объектов», — отметили в компании.

Ранее в Чувашии гаишники поймали пьяного тракториста, который оказался творческим работником.