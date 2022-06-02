Сибирский тракторист совершил ДТП «зашкаливающей эпичности»: оставил без света 492 многоэтажки

Тракторист сбил опору линии электропередачи, в результате чего упали и повредились еще несколько опор, а также оборвались провода.
При этом водитель остался жив и даже травм не получил. Но лишил электричества Новоильинский район Новокузнецка.
«Без света остались 492 многоэтажки, 35 детсадов, 19 школ, девять медучреждений и несколько соцобъектов», — уточняет издание.
На место инцидента оперативно выехали специалисты «Кузбассэнерго — РЭС», которые занялись восстановительными работами.
«В 16:15 водитель трактора сбил опору линии электропередачи 110 кВ. На место технологического нарушения оперативно прибыли четыре бригады энергетиков. К выдвижению готовы резервные источники электроснабжения, которые будут при необходимости использованы для энергоснабжения социально значимых объектов», — отметили в компании.
Ранее в Чувашии гаишники поймали пьяного тракториста, который оказался творческим работником.