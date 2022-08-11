11 августа
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Происшествия

Сибирский водолаз погиб, пытаясь вытащить тело утонувшего полицейского

Александр Симанович, сотрудник аварийно-спасательной службы, утонул во время поисковых мероприятий 7 августа в омском поселке. Он искал тело утонувшего полицейского, сообщает ngs55.ru.

Мужчина в воде.
Мужчина в воде.
СС0

Накануне происшествия 35-летний полицейский в нерабочее время купался недалеко от паромной переправы на Иртыше — у рабочего поселка Нововаршавка — и утонул. По данным следствия, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

На следующий день на его поиски отправились водолазы из Аварийно-спасательной службы Омской области. В их числе был Александр Симанович.

По информации силовиков, у 40-летнего спасателя слетел регулятор подачи кислорода, и он стал тонуть. Коллега сумел вытащить пострадавшего из реки. Мужчину доставили в больницу, однако медики не сумели его спасти.

«Александр Симанович проработал в Аварийно-спасательной службе Омской области 12 лет. За это время получил несколько дополнительных профессий — водолаза, газоспасателя, специалиста по работе на высоте, водителя маломерного судна, газодымозащитника и механика-водителя III класса», — отмечает издание.

В настоящий момент по факту этой трагедии проводятся проверки в региональном СКР и прокуратуре.

Ранее барнаулец утонул, спасая ребенка. Оба отдыхали на диком пляже.

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