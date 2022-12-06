Сибирского блогера задержали за оправдание терроризма

По версии следствия, мужчина был администратором видеоканала и группы в мессенджере по военной тематике.
Утверждается, что он положительно отзывался о совершенных преступлениях террористического характера.
Для расположения подписчиков он заявлял о наличии у себя крапового берета и боевых наград. По его рассказам, он находился в плену, где получил ранение.
По установленной информации, блогер в боевых действиях никогда участия не принимал и никакого отношения к военной службе не имеет. Он неоднократно был судим.
После проведения обыска у мужчины изъяли компьютерную технику и видеооборудование. Также найдены бутафорские медали, нагрудные знаки, пиротехника, флаги и иная атрибутику, предположительно, экстремистской направленности.
Кроме того, среди обнаруженных вещей были головные уборы с особым статусом в спецподразделениях.
Помимо этого, была валюта, эквивалент которой составлял более 700 тыс. рублей. Предположительно, она была получена преступным путем.
Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Ранее за финансирование террористической организации осудили двух сибиряков.
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