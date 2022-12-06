6 декабря
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Происшествия

Сибирского блогера задержали за оправдание терроризма

В Иркутской области 51-летнего блогера, который представлялся участником боевых действий, задержали по подозрению в оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Уголовный кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Архив «МВД МЕДИА»

По версии следствия, мужчина был администратором видеоканала и группы в мессенджере по военной тематике.

Утверждается, что он положительно отзывался о совершенных преступлениях террористического характера.

Для расположения подписчиков он заявлял о наличии у себя крапового берета и боевых наград. По его рассказам, он находился в плену, где получил ранение.

По установленной информации, блогер в боевых действиях никогда участия не принимал и никакого отношения к военной службе не имеет. Он неоднократно был судим.

После проведения обыска у мужчины изъяли компьютерную технику и видеооборудование. Также найдены бутафорские медали, нагрудные знаки, пиротехника, флаги и иная атрибутику, предположительно, экстремистской направленности.

Кроме того, среди обнаруженных вещей были головные уборы с особым статусом в спецподразделениях.

Помимо этого, была валюта, эквивалент которой составлял более 700 тыс. рублей. Предположительно, она была получена преступным путем.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Ранее за финансирование террористической организации осудили двух сибиряков.

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