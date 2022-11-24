За финансирование террористической организации осудили двоих сибиряков

В финансировании «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ), первый Восточный окружной военный суд признал виновными жителей Томской и Новосибирской областей, сообщают в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области, пишет ТАСС.

Как установили следователи, житель Новосибирска, гражданин иностранного государства, переводил террористической организации средства неоднократно. Он занимался вербовкой и склонением новосибирцев к выезду за пределы территории России.

Также в преступную деятельность он вовлек жителя Томской области.

Следственным отделом УФСБ по региону возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»).

Мужчины приговорены к 11 и 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отбывать часть наказания они будут в тюрьме сроком на четыре года каждому.

Ранее стало известно, что трех россиянок, насильно выданных замуж за террористов ИГ*, вернули на родину.