24 ноября
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Происшествия

За финансирование террористической организации осудили двоих сибиряков

В финансировании «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ), первый Восточный окружной военный суд признал виновными жителей Томской и Новосибирской областей, сообщают в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области, пишет ТАСС.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
pixabay.com

Как установили следователи, житель Новосибирска, гражданин иностранного государства, переводил террористической организации средства неоднократно. Он занимался вербовкой и склонением новосибирцев к выезду за пределы территории России.

Также в преступную деятельность он вовлек жителя Томской области.

Следственным отделом УФСБ по региону возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»).

Мужчины приговорены к 11 и 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отбывать часть наказания они будут в тюрьме сроком на четыре года каждому.

Ранее стало известно, что трех россиянок, насильно выданных замуж за террористов ИГ*, вернули на родину.

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