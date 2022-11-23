23 ноября
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Жизнь

Трех россиянок, насильно выданных замуж за террористов ИГ*, вернули на родину

За участие в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), трех россиянок, отбывших наказание в иракской тюрьме, вернули на родину. Об этом сообщает ТАСС.

Тюрьма
Тюрьма
СС0

Из России в Сирию девушки попали еще детьми. Их вывезли родители. Там они насильно были выданы замуж за боевиков.

Россиянок в подростковом возрасте в содействии террористам признали виновными. Их приговорили к разным срокам в Ираке.

С документами и перелетом в Россию им помогли представители главы Чечни. Родные встречали женщин в аэропорту Грозного.

«В тюрьме Багдада, по нашей информации, 63 женщины из РФ, еще осталось 58 женщин. Они отбывают разные сроки заключения. Сегодня они вполне осознали ошибочность идеологии и готовы вернуться к нормальной жизни. Мы будем продолжать работу, чтобы вернуть их домой», — говорит представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудов.

Также он добавил, что благодаря проделанной работе в Сирии и Ираке, в Россию вернулись сотни детей.

Организация «Исламское государство» признана в России террористической, ее деятельность запрещена.

Ранее стало известно, что талибы* запретили женщинам посещать парки аттракционов.

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