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Происшествия

Сибирского студента приговорили к условному сроку за стрельбу по школьницам

Суд вынес обвинительный приговор студенту омского техникума, который обстрелял трех школьниц из пневматической винтовки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Осужденный студент
Осужденный студент
Пресс-служба СУ СК по Омской области

25 июня 2021 года 17-летний парень обстрелял из пневматической винтовки трех школьниц, которые делали селфи на фоне заката. В результате, двум девочкам 11 и 14 лет он нанес повреждения рук, которые суд квалифицировал как легкой и средней тяжести вреда здоровью.

После этого он спрятал «воздушку» за стеной дровника в своем дворе, а пули высыпал в выгребной колодец.

Чтобы поймать злоумышленника, следователи вместе с полицейскими провели девять обысков, а также подворовой обход жилых домов и допросили более 40 свидетелей.

В итоге правоохранители вышли на след студента одного из омских техникумов. Он был замечен в стрельбе из пневматики у себя во дворе. В ходе обыска во дворе его дома сотрудники правоохранительных органов обнаружили винтовку, из которой и были сделаны выстрелы.

Подозреваемый был задержан, однако впоследствии помещён под домашний арест, а затем отпущен под запрет определенных действий. На допросе он заявлял, что стрелял по птицам.

Суд приговорил подростка к 2,6 годам лишения свободы условно.

Ранее новосибирские таможенники перехватили ЛСД-конверт из Германии.

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